Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Otomobilin Römorka Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'da Otomobilin Römorka Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde geçen hafta otomobilin minibüsün arkasındaki römorka çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da Otomobilin Römorka Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde geçen hafta otomobilin minibüsün arkasındaki römorka çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 23 Mart'ta Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda aynı aileden 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, kara yolunun kenarındaki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobil ile römorkun çarpışma anı ile çarpışmanın etkisiyle olay yerinde toz ve dumanın yükselmesi görülüyor.

Mehmet Kaya idaresindeki 33 TH 398 plakalı otomobil, 23 Mart'ta Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35'inci kilometresinde, 21 AAT 66 plakalı minibüsün arkasındaki römorka çarpmış, olayda otomobilin sürücüsü Mehmet Kaya ile eşi Rabia Kaya olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazada Kaya çiftinin çocukları İslim, Umut ve Emine Kaya ile evli olan kızları Esma Sungur ve onun oğlu Mehmet Cihan Sungur yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:42 Kaynak: AA

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