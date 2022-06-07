ŞANLIURFA - Otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

07.06.2022 21:07

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 80 KN 465 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuba İ'ye (23) çarptı.

Kazada Tuba İ. ile otomobilde bulunan Nurhan S. (52) ve İsa S. (53) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA - Otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı ŞANLIURFA - 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı ŞANLIURFA - 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
21:01 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
20:55 Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:54 Dünya gıda kriziyle karşı karşıya! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi
20:31 Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı
20:27 Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi
20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 21:38:38. #1.13#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement