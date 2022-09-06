Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

06.09.2022 11:20
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da otomobilin yolcu almak için durakta duran belediye otobüsüne arkadan çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın otobüs kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da otomobilin yolcu almak için durakta duran belediye otobüsüne arkadan çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın otobüs kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun Şanlıurfa çıkışında yaşandı. Ahmet Ertem'in kullandığı 63 DC 567 plakalı otomobil, Harran Üniversitesi yolunda çalışan ve yolcu almak için durakta duran Mahmut E.'nin kullandığı 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Kaza otobüsün kamerasına yansıdı

Otomobilde bulunan Ahmet Ertem ile eşi Şükran Ertem'in hayatını kaybettiği kazanın otobüse ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün durağa yanaşması ve yolcuları indirip bindirmesi ile arkadan hızla gelen otomobilin çarpması yer alıyor. Çarpma sırasında yolcuların büyük bir korku ve panik yaşadığı, sürücüye kapıları açmasını söyledikleri görülüyor. Otobüsten inen yolcuların telefonlarına sarılarak sağlık ekiplerini aradıkları gözlendi.

Kazanın geçmişi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Şanlıurfa çıkışında yaşandı. Ahmet Ertem'in kullandığı 63 DC 567 plakalı otomobil, Harran Üniversitesi yolunda çalışan ve yolcu almak için durakta duran Mahmut E.'nin kullandığı 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Şükran Ertem, çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Her iki hastanede de müdahale edilen yaralılar kurtarılamadı.

Olay yerine gidince anne ve babasının kazada öldüğünü öğrendi

Kaza nedeniyle otobüsü tamir edip olay yerinden çekmek için belediyeden ekip gönderildi. Olay yerine giden ekipte yer alan tamircilerden Mehmet Ertem, kaza yapanların anne ve babası olduğunu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini öğrendi.

Cenazeler otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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