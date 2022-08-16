Olay, öğleden sonra Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için pazara gelen Ahmet İpkin Saitoğlu'nun kullandığı 52 ES 383 plakalı otomobile, kimliği saptanmayan kişilerce çapraz ateş açıldı. Pazar yerinde korku dolu anların yaşandığı olayda, ağır yaralanan Saitoğlu, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

alışveriş, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pazar yerinde otomobili taradılar: 1 ölü - Son Dakika

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