Otomobil ile çarpışan motosikletli kurtarılamadı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Akmeşe (42), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Harran ilçesi Çepkenli Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden Ali Akmeşe'nin kullandığı, plakası öğrenilemeyen motosiklet, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobille çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulup, ağır yaralanan Akmeşe, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ali Akmeşe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.