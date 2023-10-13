 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Otomobille çarpışan otobüs, petrol istasyonuna uçtu: 2 ölü, 25 yaralı - Son Dakika

Otomobille çarpışan otobüs, petrol istasyonuna uçtu: 2 ölü, 25 yaralı

Son Güncelleme: 13.10.2023 09:05

Şanlıurfa'da, otomobille çarpışan yolcu otobüsü petrol istasyonunda devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsünün petrol istasyonunda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

DEVRİLDİ

Sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde bir otomobille çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığı belirtti. Şıldak, "Sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin Karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde aynı yönde seyreden otomobilin aniden akaryakıt istasyonuna yönelmesinin ardından peşinden gelen yolcu otobüsüyle çarpışması ve otobüsün devrilerek istasyona girmesi yer aldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa Valiliği, Hasan Şıldak, Şanlıurfa, Polis, Jandarma, 3. Sayfa, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobille çarpışan otobüs, petrol istasyonuna uçtu: 2 ölü, 25 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
09:03 Netflix'in Fauda dizisinin oyuncusu Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı
09:05 Otomobille çarpışan otobüs, petrol istasyonuna uçtu: 2 ölü, 25 yaralı
08:55 Montella, A Milli Takım ile ilk maçında tarihe geçti! Hırvatistan karşısında ilki başardık
08:26 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla Bulut Çetesi çökertildi
08:22 Türkiye'nin zaferi Hırvatistan'ın kaptanı Modric'e büyük sürpriz oldu: Uzun zamandır böylesini hatırlamıyorum
08:16 İsrail, Gazze'deki sivillerden evlerini boşaltmalarını istedi
05:45 Gazze'de abluka nedeniyle yaralılar tedavi edilemiyor! Filistin'den dünyaya acil çağrı
03:01 Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarını uyardı
00:56 Gelecek maça vurgu yaptı! Vincenzo Montella, Hırvatistan zaferini değerlendirdi
00:26 Takımın yıldızı Cenk Özkaçar, Montella'yı öve öve bitiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2023 09:39:58. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobille çarpışan otobüs, petrol istasyonuna uçtu: 2 ölü, 25 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement