Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıŞANLIURFA'da, otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'da, otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü Mehmet Karaca (20) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Halil Salman (25) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Kent merkezi yönünde giden Mehmet Karaca'nın kullandığı 63 AZ 431 plakalı kamyonetle İbrahim Halil Salman (25) yönetimindeki 06 PFR 04 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 ağır yaralı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı Salman'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet Karaca, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'daki çığ faciasına bu kare damga vurdu! Yürek burkan görüntü
Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 02:04:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]