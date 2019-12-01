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Şanlıurfa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 5 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:08 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Çamurlu Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 N 6852 plakalı otomobille 63 ABG 329 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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