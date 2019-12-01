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Şanlıurfa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Çamurlu Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 N 6852 plakalı otomobille 63 ABG 329 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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