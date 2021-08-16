Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Payamlı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Berat D.'nin kullandığı 63 KY 716 plakalı otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada Berat D., Esmer D., Vedat Dusak (17) ve diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vedat Dusak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA