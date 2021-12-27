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Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

27.12.2021 16:44
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Dolunay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali Ö. idaresindeki 42 B 6005 plakalı Toyota marka otomobil, Osman K. kontrolündeki 63 AP 390 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında araçtan fırlayan ve gaz kaçıran LPG tankı, çevrede bulunan vatandaşları korkuttu. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, gaz kaçağını gidererek tehlikenin önüne geçti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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