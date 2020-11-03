Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenmeyen 34 HN 5231 plakalı Fiat linea model otomobil ile 63 PD 878 plakalı Renault Toros model otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelerde kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.