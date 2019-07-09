Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
9 dakika önce
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:47 Kaynak: AA
'nın Bozova
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adil Kılıç'ın kullandığı 63 UA 383 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman
kara yolu Bozova çıkışında Nazım Akcan yönetimindeki 63 YB 448 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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