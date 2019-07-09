Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

9 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adil Kılıç'ın kullandığı 63 UA 383 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolu Bozova çıkışında Nazım Akcan yönetimindeki 63 YB 448 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:47 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Adıyaman, Bozova, Güncel
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