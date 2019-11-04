Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Mardin kara yolu Üçkonak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yusuf Aktan idaresindeki 33 NSD 86 plakalı otomobil, Halil Yılmaz yönetimindeki 32 SE 888 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muzaffer Cengizhan, Ebubekir Aktan, Hamit Ece ve Mehmet Hanek yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
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