Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti yeşil özen yolu güzergahında meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilmeyen 27 BIE 28 plakalı otomobil ile 27 ADR 171 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara bölgedeki hastanelere kaldırdı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Halfeti, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:50 Kaynak: İHA
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