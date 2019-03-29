Şanlıurfa'da Otomobiller Çarpıştı: Hdp'li Sürücü ve 5 Kişi Yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada HDP'li Sürücü ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Suriyeli Muhammet Salim Hasan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza, öğle saatlerinde, Viranşehir- Ceylanpınar yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Seçim çalışmaları için Ceylanpınar'a giden HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de içinde bulunduğu, Mustafa Azimli yönetimindeki 07 ZBT 53 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Abdülaziz Hasan'ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Mustafa Azimli ve Abdulaziz Hasan, otomobillerde bulunan HDP'li Ayşe Sürücü ve Yakup Çelik ile Suriyeliler Muhammet Salim Hasan ve Emine Hasan yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Salim Hasan, hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi.



Kazanın ardından Ayşe Sürücü'nün yaralandığını öğrenen HDP'liler, hastaneye giderek, doktorlardan sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. HDP Viranşehir Belediye Başkanı adayı Roza Yazmacı, hastane önünde yaptığı açıklamada, Sürücü ile yanındaki arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Şanlıurfa

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