Şanlıurfa'da Oy Sayım İşlemi Başladı
10 dakika önce
Toplam 1 milyon 93 bin 515 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'da oy sayım işlemleri başladı.
Toplam 1 milyon 93 bin 515 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa
'da oy sayım işlemleri başladı.
Toplam 1 milyon 93 bin 515 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'da saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle son buldu. Sandıkların kapatılmasıyla birlikte sayım işlemleri başladı. Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde 1 milyon 93 bin 515 seçmen toplam 3 bin 969 sandıkta oy kullandı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:09 Kaynak: İHA
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