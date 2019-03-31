Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Oy Sayım İşlemi Başladı

Şanlıurfa'da Oy Sayım İşlemi Başladı

10 dakika önce

Toplam 1 milyon 93 bin 515 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'da oy sayım işlemleri başladı.

Şanlıurfa'da Oy Sayım İşlemi Başladı, System.String[]
Toplam 1 milyon 93 bin 515 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'da oy sayım işlemleri başladı.

Toplam 1 milyon 93 bin 515 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'da saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle son buldu. Sandıkların kapatılmasıyla birlikte sayım işlemleri başladı. Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde 1 milyon 93 bin 515 seçmen toplam 3 bin 969 sandıkta oy kullandı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



184 Seçmeni Bulunan Mahalle Sandığa Gitmedi Şanlıurfa'da Muhtarlık Kavgalarında 25 Kişi Yaralandı Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti! Sandıklar Açılmaya Başlandı Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:19:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Oy Sayım İşlemi Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]