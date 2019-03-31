Şanlıurfa'da Oy Verme İşlemi Başladı
1 saat önce
Şanlıurfa'da oy verme işlemi başladıŞANLIURFA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.
Şanlıurfa
'da oy verme işlemi başladı
ŞANLIURFA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.
Kentte saatlerin 07.00'yi göstermesiyle birlikte okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Sandık başına giden seçmenler, kurulan 3 bin 969 sandıkta, belediye başkanları, il genel meclisi, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercihlerini yaptı. Günün ilerleyen saatlerinde yoğunluk yaşanacağı düşüncesiyle erkenden oy kullandıklarını ifade eden seçmenler, çıkacak sonucun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Kentte 1 milyon 93 bin 515 seçmen sandıkta oy kullanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:35 Kaynak: DHA
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