Şanlıurfa'da özel eğitim öğrencilerine yönelik proje başladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, özel gereksinimli bireylerin mahremiyet eğitimi ve istismardan korunma becerilerinin öğretilmesi amacıyla hazırlanan proje hayata geçirildi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında özel eğitim sınıflarında görevli öğretmenlerin eğitimine başlandı.

Bu kapsamda ilçede bulunan 27 özel eğitim sınıfında görevli 50 öğretmene Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayten Düzkantar tarafından 5 gün boyunca eğitimler verilecek.

Projenin devamında ise eğitim alan öğretmenler, engelli öğrencilerine ve ailelerine mahremiyet eğitimi ile istismardan korunma becerileri konusunda eğitim verecek.

Projenin Koordinatörü Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Başıbeyaz, proje sayesinde engelli bireylerin hem mahremiyeti öğreneceğini hem de istismardan korunacağını belirtti.

Projenin engellilerin bazı duygularını da kontrol altına almasını sağlayacağını vurgulayan Başıbeyaz, "Proje sonucunda engelli bireylerin toplumsal normlara uygun bir şekilde yaşayabilmesi ve kendini her türlü cinsel istismara karşı korumayı öğrenebilmesinin yanı sıra bireylere herhangi bir zamanda dokunulma ya da reddetme hakkını öğretmek ve uygunsuz bir şekilde dokunulduğuna dair ebeveynlerine ve öğretmenlerine sır sakınmamaları gerektiği öğretilmiş olacak." diye konuştu.