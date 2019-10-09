Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Şanlıurfa'da "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

1 saat önce

Şanlıurfa Valiliğince sınır hattındaki belirlenen bölgelerin "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Şanlıurfa'da

Şanlıurfa Valiliğince sınır hattındaki belirlenen bölgelerin "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:28 Kaynak: AA
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