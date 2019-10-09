Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Şanlıurfa'da 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

1 saat önce

Şanlıurfa Valiliği tarafından sınır hattındaki belirlenen bölgelerin "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Şanlıurfa'da 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği tarafından sınır hattındaki belirlenen bölgelerin "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.


Valilikten yapılan açılamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:50 Kaynak: İHA
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