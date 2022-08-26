Şanlıurfa'da pamuk sorumlu denetçi sınavı yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da pamuk sorumlu denetçi sınavı yapıldı

26.08.2022 15:06
Şanlıurfa'da pamuk sorumlu denetçi sınavı yapıldı

Şanlıurfa'da pamuk sorumlu denetçi sınavı yapıldı.

Şanlıurfa'da pamuk sorumlu denetçi sınavı yapıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, başta Şanlıurfa olmak üzere farklı illerden gelen katılımcılara pamukların standardizasyonu ve pamukların kontrolüne ilişkin eğitim verildi.

Eğitimin sonunda katılımcılara uygulamalı olarak işlem yapabilmelerini teminen Ticaret Bakanlığı uygulamaları tanıtıldı.

Eğitimin ardından katılımcılar için sınav düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa'yı faaliyet merkezi yapmak için her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirterek "Bu şehir bereketiyle bizleri kucakladı. Karşılığını sürekli çalışarak vermeliyiz. Eğitimin ve sınavın katılımcılara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Şanlıurfa Grup Başkanı Hacı Mehmet Doruk da sınavın hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da pamuk sorumlu denetçi sınavı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da pamuk sorumlu denetçi sınavı yapıldı - Son Dakika
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