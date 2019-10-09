Şanlıurfa'da pamuk yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile arabanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit K., yönetimindeki 06 BFE 522 plakalı araç ile karşı şeritte seyir halinde olan sürücücü henüz belirlenmeyen 63 PN 841 plakalı pamuk yüklü kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.