Şanlıurfa'da pandemi konulu farkındalık çalışması - Son Dakika

Şanlıurfa'da pandemi konulu farkındalık çalışması
01.01.2021 15:03
Şanlıurfa'da trafiğin yoğun olduğu caddelerde yeni tip korona virüs salgınını konu alan bir farkındalık çalışması yapıldıŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Dairesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu Ekibinin hazırladığı çalışma kapsamında yaya geçitlerinin bulunduğu...
Şanlıurfa'da trafiğin yoğun olduğu caddelerde yeni tip korona virüs salgınını konu alan bir farkındalık çalışması yapıldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Dairesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu Ekibinin hazırladığı çalışma kapsamında yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda ve en işlek noktalarda kırmızı ışıkta yola çıkarak maske mesafe ve temizliğe dikkat çekmek için pankartlı gösteride bulunuldu. Trafiğin aktığı noktalarda kırmızı ışıklarda yan yana dizilerek yaptıkları koreografi ile korona virüse karşı, "Maske, mesafe ve temizlik" mesajı veren ekibi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti. - ŞANLIURFA
Son Dakika Kısıtlamaya rağmen yattaki yılbaşı eğlencesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz Son Dakika! Erdoğan'dan Fikri Sağlar'ın 'türban' çıkışına sert tepki: CHP'nin faşizan anlayışının bir yansımasıdır Herkesin öldü zannettiği sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı Ukrayna Başbakanı'ndan dikkat çeken video mesajı! Dostluk bölümünde Erdoğan'la görüntüsü yer aldı Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor