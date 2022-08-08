Yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti - Son Dakika
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Yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

08.08.2022 12:29

Şanlıurfa'da para çekemeyen 96 yaşındaki yaşlı kadının imdadına Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da para çekemeyen 96 yaşındaki yaşlı kadının imdadına Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaşlı kadının yardımına koştu. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden 96 yaşındaki Zeliha Kaz, yaşlılık maaşını çekmek için bankaya gitti. Burada kadının işlemlerini yapamadığını fark eden vatandaşlar, "444 22 63" numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak, durumu anlattı. Talebin alınmasıyla yaşlı kadının yardımına giden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 96 yaşındaki Kaz'ı alarak para çekme şubesine gitti. Burada Zeliha Kaz'ın yaşlılık maaşını çekip teslim eden ekipler, daha sonra yaşlı kadını evine bıraktı.

O anlara şahit olan vatandaşlar Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini takdir ederken, Zeliha Kaz kendisini yalnız bırakmayan ekiplere teşekkürlerini iletti.

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Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Şanlıurfa, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti - Son Dakika
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