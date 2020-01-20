Şanlıurfa'da park etme kavgasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da park etme kavgasında 7 kişi yaralandı
6 saat önce
Şanlıurfa'da park etme meselesinden çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da park etme meselesinden çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Viranşehir ilçesindeki Ceylanpınar Caddesi'nde bulunan Maliye Otoparkı önünde araç park etme meselesinden Dodukan ve Cemkan ailesinin bireyleri arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda taraflardan 4 kişi ile seken kurşunlardan çevrede bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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