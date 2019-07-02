Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da park halindeki minibüs yandı
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Şanlıurfa'da park halindeki minibüs yandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halinde yanan minibüste hasar oluştu.

Şanlıurfa'da park halindeki minibüs yandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halinde yanan minibüste hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Sancaktar Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen park halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Olay yerinden geçen Şanlurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı vidanjör, yangına ilk müdahaleyi yaparak büyümesini önlerken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Araçta hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:32 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Haliliye, Güncel
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