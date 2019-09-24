Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
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Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

1 saat önce

Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı, System.String[]

Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki otomobil henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atakent Mahallesi, Şanlıurfa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:46 Kaynak: İHA
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