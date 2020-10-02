Park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Vatandaşlar ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre, yeni hayvan pazarı oto parkında Abdullah Yaman 'a ait 21 KK 307 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu