Şanlıurfa'da huzur denetimlerinde 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da huzur denetimlerinde 11 şüpheli yakalandı

03.08.2022 09:35
Şanlıurfa'da huzur denetimlerinde 11 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da park ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da park ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet şubeleri ekiplerinden 320 polisin katılımıyla Eyyübiye ilçesindeki park ve kafelerde denetim gerçekleştirildi.

Denetimde 1641 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edilirken, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 mermi ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Huzur denetimlerinde 11 şüpheli gözaltına alınırken, 6 kişiye de idari işlem yapıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Narkotik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da huzur denetimlerinde 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da huzur denetimlerinde 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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