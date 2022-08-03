Denetimde 1641 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edilirken, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 mermi ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Narkotik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da huzur denetimlerinde 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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