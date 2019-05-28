Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da "park yeri" kavgası kameraya yansıdı
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Şanlıurfa'da "park yeri" kavgası kameraya yansıdı

2 saat önce

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, araç park etme meselesi nedeniyle çıkan ve tarafların yakınlarının da karıştığı kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı.

Şanlıurfa'da
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, araç park etme meselesi nedeniyle çıkan ve tarafların yakınlarının da karıştığı kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, 4 kişi gözaltına alındı.
Bamyasuyu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir iş yeri sahibi ile otomobilini bu kişinin dükkanının önüne park etmeye çalışan sürücü arasında başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.
Tarafların yakınlarının da katılmasıyla büyüyen kavgayı, olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak sonlandırdı.
Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, olay cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:39 Kaynak: AA
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