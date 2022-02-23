ŞANLIURFA'DA, PARKTAKİ BİNADAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA, PARKTAKİ BİNADAN HIRSIZLIK KAMERADA

23.02.2022 14:21

ŞANLIURFA'da vatandaşların dinlenme alanı olan yaşam parkında bulunan binaya giren hırsızlar, kapı, pencere, demir çerçeve ve klozeti çaldı.

ŞANLIURFA'da vatandaşların dinlenme alanı olan yaşam parkında bulunan binaya giren hırsızlar, kapı, pencere, demir çerçeve ve klozeti çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Doğukent Mahallesinde yer alan Yaşam Parkta meydana geldi. İddiaya göre gece geç saatlerinde parkın içerisinde bulunan binaya giren hırsızlar, kapı, pencere, demir çerçeve, elektrik panosu ve klozeti çaldı.Elini kolunu sallayarak hırsızlık yapan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kayıplara karışırken, sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar, hiç bir görevlinin olmadığı parktaki idare binasının kapı ve penceresinin olmadığını görünce durumu polis ve Karaköprü Belediyesine bildirdi. İhbarla olay yerine geçen ekipler, talan edilen binada parmak izi çalışması yaparak, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'DA, PARKTAKİ BİNADAN HIRSIZLIK KAMERADA
ŞANLIURFA'DA, PARKTAKİ BİNADAN HIRSIZLIK KAMERADA
ŞANLIURFA'DA, PARKTAKİ BİNADAN HIRSIZLIK KAMERADA

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da birçok sabıkası bulunan ve 6 hırsızlık olayından aranan çocuk yakalandı Şanlıurfa'da birçok sabıkası bulunan ve 6 hırsızlık olayından aranan çocuk yakalandı PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN 10 BİN LİRALIK SES SİSTEMİ HIRSIZLIĞI PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN 10 BİN LİRALIK SES SİSTEMİ HIRSIZLIĞI TARİHİ KİLİSEDEN ÇAN HIRSIZLIĞINA KALKIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA TARİHİ KİLİSEDEN ÇAN HIRSIZLIĞINA KALKIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA, PARKTAKİ BİNADAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net; aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
14:08 Öldürülen İYİ Partili ilçe başkanı davasında 2 kişi tutuklandı!
13:58 İslam Memiş: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:27:40. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA, PARKTAKİ BİNADAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement