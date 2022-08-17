Şanlıurfa'da müşteriler ile esnafın 'telefon' kavgası: 3 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da müşteriler ile esnafın 'telefon' kavgası: 3 yaralı

17.08.2022 11:32
Şanlıurfa'da müşteriler ile esnafın 'telefon' kavgası: 3 yaralı

ŞANLIURFA'da, pasajda cep telefonu satan esnaf ile müşteriler arasında çıkan tekme- tokat ve sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, pasajda cep telefonu satan esnaf ile müşteriler arasında çıkan tekme- tokat ve sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Sarayönü Caddesi'ndeki pasajda meydana geldi. Cep telefonu satan esnafla müşteriler arasında telefon satışı nedeniyle tartışma çıktı. Pasajda başlayıp, dışarı taşan kavgada taraflar, birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. 3 kişinin yaralandığı kavga, ihbar üzerine adrese gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da müşteriler ile esnafın 'telefon' kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da müşteriler ile esnafın 'telefon' kavgası: 3 yaralı - Son Dakika
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