Şanlıurfa'da patlama
30 dakika önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif yaralandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:12 Kaynak: AA
'nın Ceylanpınar
ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal
Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamaya Suriye
tarafından atıldığı değerlendirilen mühimmatın neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
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