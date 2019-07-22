Şanlıurfa'da patlama: Yaralılar var
21 dakika önce
Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif yaralandı.
Suriye
sınırındaki Ceylanpınar
ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:27
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