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Şanlıurfa'da patlama: Yaralılar var

21 dakika önce

Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif yaralandı.

Şanlıurfa'da patlama: Yaralılar var, System.String[]
Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif yaralandı.
Ceylanpınar, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:27 
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