Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Patlayıcı Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Patlayıcı Ele Geçirildi

43 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 65 kilogram plastik patlayıcı ve düzeneği ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Patlayıcı Ele Geçirildi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 65 kilogram plastik patlayıcı ve düzeneği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'nin eylemlerin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı iş birliğiyle Suriye sınır hattında arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Çalışma sırasında sazlık alanda toprağa gömülü 65 kilogram "RDX/PETN" türü plastik patlayıcı ile patlayıcıyı harekete geçirmek üzere 6 zaman ayarlı elektronik devre, 5 verici,
9 alıcı devre, 21 elektrikli kapsül ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:03 Kaynak: AA

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