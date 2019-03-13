Şanlıurfa'da Patlayıcı ve Mühimmat Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 12 kilogram plastik patlayıcı ile mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 12 kilogram plastik patlayıcı ile mühimmat ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerince çalışma başlatıldı.



Terör örgütü mensuplarının Akçakale ilçesi sınır hattından illegal yollarla patlayıcı madde geçirdikleri ve güvenlik güçlerine yönelik eylem düzenleyecekleri yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



Zanlıların ifadeleri doğrultusunda, Suriye sınır hattında yapılan arama ve tarama çalışmaları sonucu, toprağa gömülü 8 kilogram "C4" ve 4 kilogram "PETN" türü plastik patlayıcı ile 3 el bombası, uzun namlulu silah, 7 şarjör ve 45 mermi ile dijital materyaller ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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