Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-3 - Son Dakika

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Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-3
6 saat önce
Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-3 (İMHA ANI)
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:35 Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-3 (İMHA ANI)
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