Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-3 - Son Dakika

Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-3

6 saat önce

Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-3 (İMHA ANI)

Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-3 (İMHA ANI)

Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-3

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:35 Kaynak: DHA
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