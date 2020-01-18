Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-4 - Son Dakika

Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-4

6 saat önce

Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-4 (İMHA ANI VE ARACIN FOTOĞRAFI)

Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-4 (İMHA ANI VE ARACIN FOTOĞRAFI)

Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi-4

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
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