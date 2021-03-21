Şanlıurfa'da patlayıcılarla yakalanan 4 terörist tutuklandı - Son Dakika

Suriye 'nin PKK/PYD denetimindeki Aynel Arap 'dan yasa dışı yollarla Suruç'a geçen 4 kişi, devriye gezen bekçiler tarafından durdurup üst araması yapıp kimlik kontrolü yaptı. Bekçiler, elbiseleri dağınık ve ayakkabılarının çamurlu olduğunu tespit ettikleri şüphelilerin sınırdan geçmiş olabileceğini değerlendirdi.

SURİYE'den yasa dışı yollarla sınırı geçtiği Şanlıurfa 'da yakalanıp gözaltına alınan, içlerinden birinin bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/ YPG 'li 4 terörist tutuklandı.

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