Şanlıurfa'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuralları ihlal eden 9 iş yeri ile izolasyon tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekiplerce hafta boyunca halkın yoğun şekilde bulunduğu caddeler, meydanlar, ana bulvarlar ve çarşılarda denetimler gerçekleştirirken, izolasyona tabi tutulan kişilerin adreslerinde de incelemede bulunuldu.

Ekipler, 9 iş yeri ile izolasyon tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 3 kişi hakkında idari işlem yaptı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulunda, pazar yerlerindeki riskin ortadan kaldırılmasına yönelik alınan kararlar doğrultusunda, her pazar yerine 3 sabit personelin görevlendirilmesi kararı alındı. Giriş çıkışların kontrol altında tutulmaya çalışıldığı pazar yerlerinde yapılan denetimlerde, kurallara uymayan satıcı ve vatandaşlara idari işlem yapıldı.