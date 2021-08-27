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Şanlıurfa'da pekmezli aşı teşviki - Son Dakika

Şanlıurfa'da pekmezli aşı teşviki

27.08.2021 13:25

Şanlıurfa'da pekmezli aşı teşviki Balıklıgöl'de aşı olana pekmez bedava Aşılamada yüzde 55.4 oranıyla Türkiye ortalamasının altında olan Şanlıurfa'da düzenlenen aşıya teşvik kampanyası kapsamında, aşı olanlara bir kavanoz pekmez hediye ediliyor.

Şanlıurfa'da pekmezli aşı teşviki

Balıklıgöl'de aşı olana pekmez bedava

ŞANLIURFA - Aşılamada yüzde 55.4 oranıyla Türkiye ortalamasının altında olan Şanlıurfa'da düzenlenen aşıya teşvik kampanyası kapsamında, aşı olanlara bir kavanoz pekmez hediye ediliyor.

Türkiye'de korona virüs aşısının en az bir dozunu yaptıran kişi sayısı bakımından Türkiye ortalamasının altında olan Şanlıurfa'da aşıya teşvik için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Kentte, İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde bir gıda firması tarafından korona virüs aşısı yaptıran vatandaşlara üzüm pekmezi hediye ediliyor. Tarihi ve turistik Balıklıgöl'de kurulan mobil aşı aracına aşı olmak için gelen vatandaşlar, aşıları sonrası kolonya, pekmez ve maske hediyelerini aldı. Vatandaşlar, kentte salgınla mücadele eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Aşılamada oran yükseltmek istiyoruz"

Aşılamada oranı yükseltmek için çalışmalara katkı sağladıklarını belirten gıda firması yetkilisi Nurettin Mancı, "Bizim bu kampanyayı yapmamızın amacı Şanlıurfa'nın kırmızı kategoriden çıkması, halkımıza, milletimize faydalı olabilmek için böyle bir çalışmada yer aldık. Bakanımızın da söylediği gibi 'haydi Şanlıurfalılar aşıya' vatandaşlar üzülmesin diye biz de buna katkı sağlamak istedik. Burada aşısını olana üzüm pekmezi hediye ediyoruz. Keçiboynuzunun kendine has faydası olarak akciğere ve nefes darlığına faydaları var. Üzüm pekmezi de kan yapıcıdır. Bizim buradaki amacımız Şanlıurfa'nın kırmızı kategoriden çıkması ve aşı oranını yükseltmektir. Bu salgının bir an önce bitmesini istiyoruz" dedi.

"Urfalılar koronaya teslim olmasın"

"Yaşasın Urfalılar teslim olmadı" sloganıyla aşı davetinde bulunan vatandaşlardan Mehmet Demir, "Aşımızı yaptırdık, pekmezimizi de verdiler, sağ olsunlar. Aşınızı olun, hiç bir şey olmaz. Şanlıurfa en önde en güzel şehirdir, şimdi kırmızıya geçtik. Bunu kendi ellerimizle değiştirmemiz lazım. Gelin aşınızı olun, aşıdan korkmayın. Yaşasın Urfalılar teslim olmadılar, gelin aşınızı olun, aşı olmayan vatandaşlar gelsin Balıklıgöl'de aşı olsun, ardından pekmez de hediye ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da pekmezli aşı teşviki
Şanlıurfa'da pekmezli aşı teşviki
Şanlıurfa'da pekmezli aşı teşviki
Şanlıurfa'da pekmezli aşı teşviki

COVIRAN Bereket, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da pekmezli aşı teşviki - Son Dakika


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