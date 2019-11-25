Şanlıurfa'da pencereden düşen çocuk öldü
6 saat önce
Şanlıurfa'da evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:58 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Küçük (2), merkez Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde 2. katta bulunan evlerinin penceresinden düştü.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Doktorların tüm müdahalesine rağmen Mahmut Küçük kurtarılamadı.
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