Şanlıurfa'da petrol hırsızlığına 6 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da petrol hırsızlığına 6 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da petrol hırsızlığına 6 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

Şanlıurfa'da petrol hırsızlığına 6 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, örgütlü olarak petrol boru hattından ham petrol hırsızlığı yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı, 480 litre ham petrol, 6 plastik depo, 2 ikiz araç plakası, 21 demir kelepçe, bir demir bağlantı borusu ve dirsek, 30 metre uzunluğunda hortum ile kazılan alanı kapatmakta kullanılan toprak ele geçirildi.Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:14 Kaynak: DHA
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