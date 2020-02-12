Şanlıurfa'da pide fırınları denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da pide fırınları denetlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da pide fırınları denetlendi

6 saat önce

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, sorumluluk sahalarındaki pide fırınlarında hijyen, ruhsat, gramaj ve baca denetimi yaptı.

Şanlıurfa'da pide fırınları denetlendi, System.String[]

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, sorumluluk sahalarındaki pide fırınlarında hijyen, ruhsat, gramaj ve baca denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığına verdiği önemi her platformda vurgulayan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pide fırınlarına yönelik yürüttüğü denetimlerini devam ettiriyor.

Denetimlere çıkan ekiplerin, şeffaflık ilkesi doğrultusunda yaka kamerası aktif olarak işlev görürken, temizlik kuralları çerçevesinde eldiven, bone ve maskeyi de takmayı ihmal etmiyor. Ayrıca yaka kartlarıyla denetime çıkan ekipler, pide fırınlarında ekmek gramajını beraberlerinde getirdikleri dijital tartı tartıyor.

Hem hava kirliliğinin oluşumunu engellemek hem de vatandaşların sağlıklı gıdalar tüketmesini amaçlayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda pide fırınlarında hijyen, ruhsat, gramaj ve baca denetimleri gerçekleştiriyor.

Denetimler sırasında ekipler, iş yerlerinde oluşabilecek ihmallere karşı iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunarak, hijyen, ruhsat, gramaj ve baca temizliği konularında kurallara uymalarını istedi.

Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Haliliye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler
YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı Son dakika: ABD savaş uçakları, Esed rejimini vurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:13:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da pide fırınları denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]