Pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Saddam Atilla idaresindeki 47 PY 313 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Aksoy'un kullandığı 21 FZ 267 plakalı pikap, Siverek- Viranşehir kara yolunun 25. kilometresinde çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanırken, araçların çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü.
- Kaynak: AA
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