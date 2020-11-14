Pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Saddam Atilla idaresindeki 47 PY 313 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Aksoy 'un kullandığı 21 FZ 267 plakalı pikap, Siverek- Viranşehir kara yolunun 25. kilometresinde çarpıştı.

Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti

Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim