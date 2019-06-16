Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şanlıurfa'da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

41 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Uçar'ın kullandığı 63 EN 371 plakalı pikap, Siverek- Karacadağ karayolu 10. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Ramazan Uçar ile araçta bulunan Murat Ahmet Telek, Murat Uçar, Recep Tayanç, Cumali Uçar ve Erdal Koçal yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:16 Kaynak: İHA
Karacadağ, Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Freni boşalan cip, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Bölümü karantinaya alındı Bodrum'da özel uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı Kamyonet devrildi, kasasındaki sakatatlar yola saçıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 21:57:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]