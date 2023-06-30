Şanlıurfa'da piknik faciası: Akıntıya kapılan 2 kişi boğuldu, 3 kişi yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da piknik faciası: Akıntıya kapılan 2 kişi boğuldu, 3 kişi yaralı kurtarıldı

30.06.2023 16:36

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında piknik yapmaya giden 2 kişi boğulurken 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Suriye sınırında yer alan Çiçekalan kırsal Mahallesinde meydana geldi. Gaziantep'e bayram ziyareti için gelen şahıslar piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına gitti. Nehirde yüzenlerden 5 kişi akıntının şiddetlenmesi sonucu suya kapıldı. Kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, ancak Baran Yavuz ve Müslüm Yavuz hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumu ise ağır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da piknik faciası: Akıntıya kapılan 2 kişi boğuldu, 3 kişi yaralı kurtarıldı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında piknik yapmaya giden 2 kişi boğulurken 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Suriye sınırında yer alan Çiçekalan kırsal Mahallesinde yaşandı. Gaziantep'e bayram ziyareti için gelen şahıslar piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına gitti. Nehirde yüzenlerden 5 kişi iddiaya göre akıntının aniden şiddetlenmesi nedeniyle suya kapıldı. Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan şahıslar, Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahıslardan Baran Yavuz ile Müslüm Yavuz kurtarılamayarak hayatını kaybederken Osman Y. (40), İbrahim Halil Y.ve Osman Y.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Fırat Nehri, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

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