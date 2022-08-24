Piknik faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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Piknik faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi

24.08.2022 16:59

Şanlıurfa'da piknik faciasında boğularak hayatını kaybeden baba ve kızının ardından, durumu ağır olan Mehmet Kahraman da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da piknik faciasında boğularak hayatını kaybeden baba ve kızının ardından, durumu ağır olan Mehmet Kahraman da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yaptıkları sırada, sıcak hava sebebiyle bunalan Mehmet (13) ile Esra Karaman (15) kardeşler, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuklarını gören Serdar Karaman da (40) suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla baba ve 2 çocuğu, sudan çıkarıldı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Serdar Karaman ile kızı Esra Karaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Karaman ise tedavisinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Üç gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Sudan çıkarıldıktan sonra durumu ağır olan Mehmet Karaman, önce Bozova Devlet Hastanesine ardından da Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi alınan Karaman, üç gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti Babası ve ablasının kurtarmak isterken boğulduğu olayda Mehmet de yaşamını yitirdi Babası ve ablasının kurtarmak isterken boğulduğu olayda Mehmet de yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

Mehmet Kahraman, Şanlıurfa, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Piknik faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Piknik faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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