ŞANLIURFA'DA PKK ADINA ARAÇ KUNDAKLAYAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK adına araç kundaklama eylemi yaptığı tespit edilip, yakalanan 1 kişi, mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 18 Eylül'de Eyyübiye Mahallesi'nde 2 otomobilin kundaklanmasının failini tespit etti. Ekipler, terör örgütü tarafından eylemin yaptırıldığı yönünde hakkında bilgiler bulunan, ifadesinde de örgüt talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini kabul eden kişiyi yakalayarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ismi açıklanmayan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak ve aynı örgüt adına araç kundaklamak' suçundan tutuklandı.