Şanlıurfa'da PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi HDP İl Genel Meclisi eski üyesi Bozan Karayılan gözaltına alınıp, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi HDP İl Genel Meclisi eski üyesi Bozan Karayılan gözaltına alınıp, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.


Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 gün öce düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan gözaltına alındı. Kardeş Karayılan, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. HDP İl Genel Meclisi eski üyesi olan Bozan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Murat Karayılan, Şanlıurfa, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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